Пекин, , 11:13 — REGNUM Официальный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Китай не направлен против третьих стран и также не связан с недавними переговорами между Китаем и США высокого уровня, которые ранее прошли на Аляске. Об этом 22 марта заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Что касается упомянутых вами сведений о том, что нынешний визит Лаврова в Китай был организован после китайско-американского диалога высокого уровня в Анкоридже (штат Аляска), то, полагаю, вам известно о том, что во внешнеполитических делах визит предполагает двустороннюю договоренность», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

«Развитие отношений между Китаем и Россией не направлено против третьих стран», — также добавила официальный представитель китайского МИД.

Также Чуньин подчеркнула, что власти Китая, в отличие от других, не используют отношения с другими странами, исходя из каких-либо мотивов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в китайский город Гуйлинь.