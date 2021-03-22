Джакарта, , 11:09 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо заявил, что вакцина против коронавируса AstraZeneca будет использоваться в ряде исламских школ-интернатов на Восточной Яве, сообщает CNN Indonesia.

«Восточная Ява готова к вакцинации AstraZaneca, и вскоре вакцина будет использоваться в исламских школах-интернатах», — заявил глава государства 22 марта 2021 года.

Президент заявил, что жители Восточной Явы с большим энтузиазмом приветствовали вакцинацию.

«Ранее я поручил министру здравоохранения распределить вакцину AstraZaneca в Восточной Яве и в других провинциях», — отметил глава государства.

Ранее в компании AstraZaneca опровергли заявление совета улемов Индонезии об использовании свинины при производстве вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, совет улемов Индонезии дал согласие на использование вакцины AstraZeneca, учитывая, что вакцинация необходима в борьбе с пандемией.

Подробнее в материале: Совет улемов Индонезии поддержал использование вакцины AstraZeneca