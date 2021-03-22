Москва, , 10:58 — REGNUM Следственный комитет России (СКР) предъявил обвинение губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву в получении взятки, а главе группы фармацевтических компаний «БИОТЭК» Борису Шпигелю — в даче взятки. Об этом 22 марта сообщается на сайте СКР.

Кроме того, обвинения предъявлены супруге бизнесмена Евгении Шпигель, директору ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антону Колоскову, а также фигурантам дела Геннадию Маркову и Федору Федотову.

«Следствие ходатайствует перед судом об аресте шести обвиняемых», — говорится в сообщении.

Читайте также: «Фармацевтический король» и его активы: детали дела Белозерцева—Шпигеля

По данным следствия, с января по сентябрь прошлого года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и Колоскова взятки через посредников на сумму более 31 млн рублей. Денежные средства передавались за предоставление «БИОТЭК» конкурентных преимуществ при заключении госконтрактов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее следователи в ходе обыска в доме Белозерцева обнаружили порядка 500 млн рублей.

Читайте также: В ходе обысков у задержанного главы Пензенской области нашли 500 млн рублей