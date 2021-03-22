Москва, 22 марта, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В случае отсутствия осложнённой эпидемиологической обстановки работодатель не имеет права отстранять работника от его трудовых обязанностей за отказ от вакцинации. Об этом говорится в ответном письме замглавы Минтруда РФ Елены Мухтияровой на запрос Минпросвещения РФ и Общероссийского профсоюза образования по вопросам вакцинации педагогических работников от коронавируса.

Николай Хижняк ИА REGNUM Вакцинация против коронавируса

«При отсутствии осложненной эпидемиологической обстановки категория лиц, не предусмотренная перечнем, имеет право на отказ от профилактических прививок. Отказ оформляется в письменной форме. <…> Таким образом, при наличии отказа работника от вакцинации в плановом порядке (в соответствии с национальным календарем профилактических прививок, утвержденным приказом Минздрава России), работодатель не вправе отстранить его от работы или принудить гражданина к проведению профилактических мероприятий», — говорится в письме, опубликованном на сайте профсоюзов.

Отмечается также, что прививки от COVID-19 проводятся на добровольной основе.