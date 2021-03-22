Воронеж, , 10:53 — REGNUM Восемь человек, в том числе трое детей, получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия в Хохольском районе Воронежской области 21 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Авария произошла около 16:25 на 63 километре автодороги «Воронеж-Луганск». По предварительным данным, 24-летний водитель Opel Astra, на перекрестке неравнозначных дорог, двигаясь по второстепенной дороге, не предоставил преимущество Toyota RAV4, которая двигалась по главной дороге со стороны Воронежа в сторону Острогожска. В результате столкновения пострадали водитель Opel и его пассажиры — 24-летняя и 45-летняя женщина и семимесячный ребёнок, а также пассажиры Toyota — 63-летняяя женщина, дети восьми и 13 лет, все они госпитализированы. Ещё одна пострадавшая самостоятельно обратилась за медицинской помощью.

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.