Москва, , 10:32 — REGNUM В России акция «Тотальный диктант» в 2021 году впервые пройдет на двух языках русском и английском. Соорганизатором проекта стала компания EF Education First, сообщается 22 марта на сайте проекта.

Регистрация на участие в акции начнётся 31 марта на сайте totaldict.ru. Проверить свои знания английского языка можно будет в 18 городах России, в том числе и в Москве, Санкт-Петербурге, Севастополе и др.

Все желающие будут писать «Тотальный диктант-2021» 10 апреля начало в 15.30 по мск. Английскую версию диктанта написал автор русскоязычного диктанта Дмитрий Глуховский.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году акция «Тотальный диктант» из-за пандемии была отложена до октября.