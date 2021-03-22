Сухобузимский район, Красноярский край, , 10:17 — REGNUM Возбуждено уголовное дело о незаконной рубке лесных насаждений в Сухобузимском районе Красноярского края. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 марта в региональной прокуратуре.

Уточняется, что правоохранители установили в Сухобузимском районе факт незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере. В Павловском участковом лесничестве вырубили более 4 тыс. куб. м деревьев различных пород. Ущерб составил почти 70 млн рублей.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»). Расследование поставлено на контроль в прокуратуре края.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшие сотрудники лесничества и директор коммерческой фирмы подозреваются в незаконных рубках леса в Красноярском крае.

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