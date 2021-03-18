Красноярск, , 15:10 — REGNUM Двое бывших сотрудников лесничества и директор коммерческой фирмы подозреваются в незаконных рубках лесных насаждений в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 марта в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

По данным ведомства, в незаконной рубке здоровых лесных насаждений под видом сплошной санитарной рубки в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ) в Абанском районе края подозреваются два экс-сотрудника КГБУ «Абанское лесничество», а также директор ООО «Метелица».

По предварительной версии следствия, с 2018-го по 2019 год бывший руководитель лесничества, бывший лесничий и директор фирмы обеспечили изготовление фиктивных документов с информацией о повреждениях лесных насаждений из-за пожаров и вредителей. Эти документы послужили основанием для назначения в двух выделах Абанского сельского участкового лесничества сплошных санитарных рубок.

После этого между лесничеством и компанией были заключены договоры возмездного оказания услуг по валке леса и купле-продаже заготовленной древесины. Незаконно вырублено более 1,5 тыс. здоровых деревьев. Ущерб государственному лесному фонду составил порядка 8 млн рублей.

Предприниматель заключён под стражу. Экс-сотрудникам лесничества избрана мера пресечения в виде запрета определённых действий. Проверяется информация о причастности подозреваемых к иным аналогичным фактам незаконных рубок на сумму около 100 млн рублей. Расследование продолжается.

Как сообщало ИА REGNUM, в Кемеровской области по итогам операции «Лес» инициировано более 1,3 тыс. проверок.

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