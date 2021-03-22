Воронеж, , 10:02 — REGNUM Профилактическое мероприятие «Пешеходный переход» пройдёт в Воронеже 22 марта, об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Цель мероприятия — снижение уровня аварийности с участием пешеходов.

Как уточнили в Госавтоинспекции региона, основными причинами аварий на пешеходных переходах являются нарушения ПДД водителями транспортных средств: непредоставление ими преимущества пешеходам, совершение обгона на пешеходных переходах и превышение скоростного режима.

С начала 2021 года в Воронеже зарегистрировано уже 135 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. В результате погибли пять человек, 164 человека получили травмы.