Москва, , 08:50 — REGNUM Специалисты Роскачества исследовали 22 приложения мобильных приложений для заказа такси (11 для iOS и 11 для Android), доступных для скачивания в российских сегментах сервисов App Store и Google Play.

В список лучших приложений по совокупности всех критериев вошли: на Android — «Яндекс Go», «Таксовичкоф» и «Ситимобил», на iOS — «Яндекс Go», Maxim и «Таксовичкоф»,

Сервис Uber (серебряный призер 2019 года) занял пятую позицию на обеих платформах. Отмечается, что удобнее всего пользователям было взаимодействовать с мобильными приложениями Uber и «Яндекс.Go».

Как сообщало ИА REGNUM, водители такси, на которых неоднократно поступали жалобы от граждан, могут оказаться в черном списке.

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