Вашингтон, , 06:55 — REGNUM Завершить свою карьеру принял решение после обвинений в домогательствах республиканец, член Палаты представителей Конгресса США от штата Нью-Йорк Том Рид. Об этом 21 марта сообщил новостной портал Axios.

Рид назвал своё поведение непрофессиональным и неуважительным по отношению к обвинившей его в домогательствах Николетт Дэвис. Конгрессмен признал свою вину, извинился перед Дэвис и взял на себя ответственность за произошедшее. Кроме того, Рид извинился перед своей семьёй и рассказал, что в 2017 году, когда произошёл инцидент с домогательством, он начал лечение от алкогольной зависимости.

Напомним, ранее Дэвис, представлявшая страховую компанию, лоббировавшую Рида, заявила о домогательствах к ней со стороны политика в 2017 году. По словам женщины, Рид находился под воздействием алкоголя и вёл себя неподобающе. Сам же Рид изначально отвергал факт домогательства, заявив, что Дэвис «неправильно пересказала» его действия.

Кроме того, по данным газеты The Washington Post, политик на фоне секс-скандала с губернатором штата Нью-Йорк Эндрю Куомо высказался за импичмент последнего и стал формировать свою команду, чтобы баллотироваться на пост губернатора штата.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент США Джозеф Байден допустил возможность суда над губернатором Нью-Йорка Куомо в случае, если будет доказана достоверность обвинений в домогательствах.

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