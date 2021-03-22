Лос-Анджелес, США, , 06:35 — REGNUM Онлайн-кинотеатр HBO выложил в сеть ролик, в котором показаны моменты съёмок кинокомикса «Лига справедливости» Зака Снайдера. Видео было опубликовано 22 марта на YouTube-канале компании.

Режиссёр и актёры, в частности, рассказали об истории проекта и о том, как фанатам удалось убедить кинокомпанию WarnerMedia его запустить. Перед поклонниками выступили Бен Аффлек, Генри Кавилл, Галь Гадот, Джейсон Момоа, Рэй Фишер и Эзра Миллер.

Напомним, премьера «Лиги справедливости» Зака Снайдера состоялась 18 марта 2021 года на сайте HBO Max. Ранее ИА REGNUM сообщило, что критики и поклонники кинокомиксов DC дали фильму лучшие оценки, чем оригинальной картине Джосса Уидона, вышедшей на экраны в 2017 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Пользователи Twitter оценили «Лигу справедливости» Зака Снайдера