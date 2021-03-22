Москва, , 03:55 — REGNUM Попытки Запада вести диалог с Россией и Китаем с помощью санкций назвал неумными министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 22 марта в интервью китайским СМИ.

По мнению главы МИД РФ, Запад практически разучился применять классическую дипломатию, целью которой является умение слушать и слышать друг друга и находить баланс интересов. Вместо дипломатии Запад применяет так называемую «санкционную политику», которая не приводит ни к чему хорошему.

По словам Лаврова, европейский бизнес уже ощутил на себе негативное влияние санкций: он несёт убытки в то время, как его нишу на российском рынке занимают другие страны, которые руководствуются своими интересами, а не «логикой наказания кого-то за что-то».

Сергей Лавров «Наказывать на современной международной арене кого бы то ни было вообще неправильно, а пытаться подходить с таким аршином к России и КНР — это просто неумно», — заявил Лавров.

Глава МИД обратил внимание на то, что санкции особенно сильно ударяют по экономике развивающихся и бедных стран в условиях, когда пандемия осложняет возможности государств обеспечивать своим гражданам нормальную жизнь. Формат взаимодействия США и их союзников с Россией и Китаем с помощью санкций, путём навязывания своей воли и требований, Лавров назвал неприемлемым для РФ и КНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава МИД РФ Лавров подверг критике выход США из ядерной сделки по Ирану.

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