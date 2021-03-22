Барселона, Испания, , 02:05 — REGNUM Нападающий «Барселоны» Лионель Месси установил новый рекорд клуба по количеству проведённых матчей. Об этом 21 марта сообщает пресс-служба каталонского клуба.

Месси сыграл в матче 28-го тура чемпионата Испании с «Реал Сосьедадом», который стал для него 768-й официальной игрой в составе «Барселоны». По этому показателю он обошёл достижение своего бывшего одноклубника Хави, который провёл 767 матчей за «Барселону».

За 768 матчей во всех турнирах Месси в составе «Барселоны» забил 663 гола и отдал 264 голевые передачи.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад» со счётом 6:1. Месси оформил дубль и отдал голевую передачу.

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