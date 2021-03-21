Киев, , 17:54 — REGNUM Националисты, которые 20 марта провели акцию протеста возле здания офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве, «действовали нецивилизованными методами». Об этом сообщил мэр столицы Украины Виталий Кличко в Telegram-канале.

«Демократия — это справедливость в соблюдении прав каждого гражданина, — написал градоначальник. — Но это и ответственность каждого гражданина, соблюдения им законов и правопорядка».

По его словам, нельзя проводить акцию протеста «нецивилизованными методами», при этом требуя справедливости.

Как передавало ИА REGNUM, 21 марта в пресс-службе офиса президента Украины сообщили, что убытки после акции сторонников радикала Сергея Стерненко у здания офиса президента Украины в Киеве составили, по предварительным оценкам, около двух миллионов гривен.

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