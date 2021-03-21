Киев, , 13:29 — REGNUM По предварительным оценкам экспертов, убытки после акции сторонников радикала Сергея Стерненко, которая состоялась 20 марта у здания офиса президента Украины в Киеве (улица Банковая, 11), составили около двух миллионов гривен, сообщили 21 марта в пресс-службе офиса президента Украины.

В данную сумму оценен ущерб зданию, в котором размещен офис президента Украины.

«Если не начать смывание краски в течение 72 часов, она въестся в гранит, и тогда суммы убытков будут совсем другими», — добавили в офисе украинского президента.

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Напомним, вечером 20 марта у здания офиса президента Украины состоялась акция радикалов. В результате действий радикалов пострадало здание офиса украинского президента. У здания были выбиты стекла, офис Владимира Зеленского расписали оскорбительными надписями и в непосредственной близости от здания запустили фейерверк.