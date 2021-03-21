Москва, 21 марта, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Историческим событием, которое свидетельствует об укреплении российского государства изнутри, стало воссоединение с Крымом. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в интервью в программе Павла Зарубина «Москва. Кремль. Путин».

Kremlin.ru Владимир Путин во время посещения Крыма

По его словам, за последние 20 лет страна существенно укрепилась, речь в первую очередь идет о восстановлении доходов, социальной сферы и благополучия граждан.

«Что касается возвращения Крыма и Севастополя … то да, это, конечно, яркое событие, — сказал Путин. — .. И это результат укрепления нашего государства изнутри».

Президент Российской Федерации также отметил, что преодолеть все трудности, с которыми жители РФ столкнулась в конце 1990-х, удалось благодаря «огромному терпению, трудолюбию, а также мужеству народа».

Как передавало ИА REGNUM, в марте 2014 года Крым вошел в состав РФ после того, как зимой 2013−2014 г. в Киеве произошел госпереворот. По итогам проведенного на полуострове референдума подавляющее большинство жителей высказалось за вхождение Крыма в состав России.

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