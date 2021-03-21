Москва, 21 марта, 2021, 20:46 — ИА Регнум. Заявление пресс-службы полиции Киева о том, что уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено следователями после беспорядков у офиса президента Украины Владимира Зеленского, вызвало реакцию в интернете. Граждане оставили свои комментарии 21 марта в социальной сети Facebook.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

«Никакой защиты от нарушителей. Где закон? Забыли о нем», — пишет Борис Б.

Некоторые комментаторы заподозрили в организации беспорядков как раз таки украинскую полицию. Люди считают, что на это указывает отсутствие силовиков у офиса президента в момент нападения.

«И ни полиции, ни Авакова. Никого из силовиков это не волнует. Ответ, почему, сам напрашивается, я думаю», — считает Татьяна В.

Ряд людей оказался уверен, что Зеленский сам имеет тесные связи с данными радикалами и поэтому нападение на его офис может быть спланированной заранее акцией властей страны.

«Да все эти радикалы с руки у офиса президента кормятся», — написал Eduard P.

Нашлись и те, кто считает, что у украинцев время от времени возникает непреодолимое желание устроить беспорядок в центре Киева.

«Это уже национальная забава у них. Очередного президента гонять», — поделилась своим мнением Larisa K.

Напомним, 21 марта пресс-служба полиции Киева заявила журналистам, что уголовное дело по статье о хулиганстве было возбуждено следователями после беспорядков у офиса президента Украины Владимира Зеленского.