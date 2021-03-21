Москва, , 15:46 — REGNUM Российский теннисист Аслан Карацев для того, чтобы суметь отобраться на Итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), должен проделать большой объем работы. Об этом 21 марта заявил тренер спортсмена Егор Яцык, его слова приводит газета «Спорт-Экспресс».

"Об этом еще рано говорить, это только начало сезона, по двум турнирам точно нельзя делать такие выводы», — сказал он, говоря о возможности для его подопечного отобраться на Итоговый турнир АТР.

Также Яцык утончил, что дальше по ходу сезона будут меняться покрытия турниров и соперники Карацев будут настраиваться на него еще жестче, «так что если хотим пробиться в Лондон, то нужно еще прилично прибавить».

«Топ-5 (рейтинга АТР — ред.) — это хорошо на данный момент, но предстоит еще много работы. Если получится отобраться в Лондон — будет идеально, но пока об этом не думаем, готовимся к следующему турниру», — добавил тренер Карацева.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта Аслан Карацев завоевал первый титул ATP в карьере, обыграв в финальном матче турнира в Дубае Ллойда Харриса ЮАР в двух сетах со счетом 6:3, 6:2.