Сеул, , 12:49 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor подписала соглашение о сотрудничестве с оператором приложения для доставки еды Woowa Brothers для совместной разработки роботов-доставщиков. Об этом сообщает газета Nikkei Asia.

Компания Woowa Brothers самостоятельно разрабатывает подобных роботов уже несколько лет. В настоящее время у компании уже есть прототипы, которые могут самостоятельно передвигаться по дорогам общего пользования со скоростью 5−6 км/ч.

Благодаря сотрудничеству с Hyundai в Woowa Brothers рассчитывают создать полноценную систему автоматической доставки еды по городу. Предполагается, что роботы смогут самостоятельно добираться до клиента, отслеживая его местоположение с помощью смартфона.

Это соглашение является частью ранее объявленного плана Hyundai по диверсификации своей деятельности. В компании рассчитывают, что в будущем на робототехнику будет приходиться не менее 20% от всего бизнеса.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, в декабре 2020 года Hyundai Motor подписала соглашение о приобретении контрольного пакета акций американской робототехнической компании Boston Dynamics.