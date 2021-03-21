Пенза, , 11:54 — REGNUM В отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний «БИОТЭК», и других лиц в зависимости от роли каждого возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ («Дача взятки, получение взятки»). Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

По версии следствия, в 2020 году Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО «ФАРМАЦИЯ» Антона Колоскова взятки через посредников на общую сумму около 31 млн рублей.

Взятки давались для получения преимущества компанией «БИОТЭК» при заключении госконтрактов по приёмке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов. Продукция закупалась для медицинских учреждений Пензенской области.

Все фигуранты были задержаны. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что в областном правительстве и по месту жительства губернатора прошли обыски.

Белозерцев был назначен врио губернатора в мае 2015 года. В сентябре избран на эту должность на выборах. В сентябре 2020 года переизбран на новый срок.

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