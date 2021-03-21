Москва, 21 марта, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Госдуме ожидают серию задержаний глав субъектов РФ, в том числе за коррупцию.

Дарья Драй ИА REGNUM СИЗО

«Первый задержанный в этом году губернатор. Предполагаю, не последний», — отметил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн («Единая Россия») в ТГ-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Следственном комитете России подтвердили задержание губернатора Пензенской области Белозерцева. В его отношении возбуждено уголовное дело о взятке на сумму свыше 31 млн рублей.