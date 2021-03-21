Анахайм, США, , 06:07 — REGNUM «Аризона Койотс» одержал победу над «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

В составе «Аризоны» три шайбы забросил нападающий Дерик Брассар, ещё по голу забили Джейкоб Чикран и Клейтон Келлер. У «Анахайма» отличился форвард Адам Хенрик.

В настоящее время «Аризона» занимает пятое место в Западном дивизионе, на счету команды 31 очко. «Анахайм» идёт на восьмом месте с 24 очками.

Читайте также: «Торонто» победил «Калгари» в матче НХЛ