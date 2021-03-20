Симферополь, , 21:13 — REGNUM Западные страны не желают вести открытый и честный диалог с жителями Крыма, заявил 20 марта глава региона Сергей Аксёнов.

По его словам, об этом свидетельствуют отсутствие вопросов к жителям Крыма у представителей США и Британии, принимавших участие во встрече Совбеза ООН по Крыму по «формуле Арриа».

«Представители США, Великобритании и ряда других стран не задали ни одного вопроса участникам из Крыма. Это в очередной раз доказывает, что правдивые ответы им не нужны, как не нужен открытый и честный диалог», — написал Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, неформальные встречи в Совбезе ООН по Крыму проходят по «формуле Арриа» с использованием средств видеосвязи. Целью заседания является обсуждение насущных проблем полуострова с привлечением других стран. Последняя такая встреча прошла в мае 2020 года, участие в ней приняли представители Франции, Германии, Китая, ЮАР, Индонезии.

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