Ереван, , 20:15 — REGNUM Потери армянской стороны при эскалации конфликта в Нагорном Карабахе составляют 3250 человек, заявил 20 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян.

«Мы понесли тяжелые потери в войне, есть люди, заявляющие о 10 тысячах погибших. Но официальная цифра (погибших) 3250», — цитирует его Sputnik Армения.

Пашинян добавил, что даже если выяснятся новые обстоятельства, число погибших не превысит четырех тысяч.

Как сообщало ИА REGNUM, заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе 9 ноября 2020 года подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин. Мир в Нагорный Карабах пришёл на следующий день.

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