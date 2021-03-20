Москва,
20 марта 2021, 19:14 — REGNUM В Москве в Новопушкинском сквере сегодня, 20 марта, состоялась встреча с депутатами КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Организаторами встречи выступили депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин
Василий Иванов © ИА REGNUM
Денис Парфенов произносит речь на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Встреча с депутатами КПРФ в Новопушкинском сквере
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участник встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Помимо них к пришедшим на мероприятие обратились депутаты Мосгордумы Николай Волков и Андрей Гребенник, руководитель аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, представитель Левого Фронта Андрей Селезнев и другие.
Главные лозунги встречи: «Против политических репрессий! За честные выборы! Против грабительских реформ!»
Нина Останина выступает на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Депутат Николай Зубрилин на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Казбек Тайсаев на встрече дерутатов КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Казбек Тайсаев на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Николай Волков на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Андрей Гребенник выступает на встрече с депутатами КПРФ
Владислав Жуковский выступает с экономическим докладом на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Представитель Левого Фронта Андрей Селезнев выступает на встрече с дуепутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Дружинник КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Активист на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
На встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участники обсудили насущные вопросы, связанные с политической, экономической и социальной проблематикой. Затронули тему пандемии и осложнений, вызванных периодом локдауна.
Обманутые дольщики ЖК Царицыно на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участник встречи с депутатами КПРФ
Журналисты на встрече с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участник встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Участник встречи с депутатами КПРФ
Василий Иванов © ИА REGNUM
Результатом встречи стала резолюция, составленная из наказов, озвученных и утвержденных путем общего голосования.