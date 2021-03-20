20 марта 2021 | Время чтения 1 мин

Москва, , 19:14 — REGNUM В Москве в Новопушкинском сквере сегодня, 20 марта, состоялась встреча с депутатами КПРФ. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Организаторами встречи выступили депутаты Госдумы Валерий Рашкин и Денис Парфенов.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин Василий Иванов © ИА REGNUM

Денис Парфенов произносит речь на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Встреча с депутатами КПРФ в Новопушкинском сквере Василий Иванов © ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

На встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM Участники встречи с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Участник встречи с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

На встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Помимо них к пришедшим на мероприятие обратились депутаты Мосгордумы Николай Волков и Андрей Гребенник, руководитель аппарата фракции КПРФ в Мосгордуме Николай Зубрилин, руководитель аппарата фракции КПРФ в Госдуме Нина Останина, депутат Госдумы Казбек Тайсаев, представитель Левого Фронта Андрей Селезнев и другие.

Главные лозунги встречи: «Против политических репрессий! За честные выборы! Против грабительских реформ!»

Нина Останина выступает на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Депутат Николай Зубрилин на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Казбек Тайсаев на встрече дерутатов КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM Казбек Тайсаев на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Николай Волков на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Андрей Гребенник выступает на встрече с депутатами КПРФ

Владислав Жуковский выступает с экономическим докладом на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Представитель Левого Фронта Андрей Селезнев выступает на встрече с дуепутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники встречи с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Дружинник КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Активист на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM На встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Участники обсудили насущные вопросы, связанные с политической, экономической и социальной проблематикой. Затронули тему пандемии и осложнений, вызванных периодом локдауна.

Обманутые дольщики ЖК Царицыно на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Участник встречи с депутатами КПРФ Журналисты на встрече с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Участник встречи с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM Участник встречи с депутатами КПРФ Василий Иванов © ИА REGNUM

Результатом встречи стала резолюция, составленная из наказов, озвученных и утвержденных путем общего голосования.