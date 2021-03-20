Курган, , 15:58 — REGNUM В Курганской области за сутки лабораторно подтверждено 49 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 23 зарегистрировано в Кургане, сообщает 20 марта региональный оперативный штаб.

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Днём ранее суточный прирост заражений составил в Зауралье 48 случаев.

Всего с начала пандемии в регионе, по данным штаба, на 20 марта выявлено 18 794 случая заражения коронавирусом. По информации сайта Роспотребнадзора «Стопкоронавирус.рф», в регионе вылечились 16 953 человека, скончались 342 пациента с COVID-19.