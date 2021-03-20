Финикс , США, , 10:27 — REGNUM Баскетбольный клуб «Финикс Санз» уверенно обыграл команду «Миннесота Тимбервулвз» в матче регулярного сезона североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра проходила на паркете площадки «Финикс Санз Арена» в Финиксе и закончилась в пользу хозяев со счетом 113:101.

При этом наиболее результативным игроком встречи стал центровой «Миннесоты» из Доминиканской Республики Карл-Энтони Таунс, который остановился в шаге от дабл-дабла с 24 очками и девятью подборами.

В составе «Финикса» самым результативным стал разыгрывающий Крис Пол, который также чуть-чуть не добрал до дабл-дабла с 20 очками и девятью результативными передачами.

Отметим, в следующем матче «Финикс», проигравший прошлую встречу, 22 марта сыграет с клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». «Миннесота», выигравшая прошлый матч, 23 март встретится с командой «Оклахома-Сити Тандер».