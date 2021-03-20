ВСУ трижды за сутки обстреляли Донецкую Народную Республику — СЦКК
Донецк, 20 марта, 2021, 10:19 — ИА Регнум. Силовики украинской армии трижды за сутки нарушили перемирие в Донецкой Народной Республике, сообщили 20 марта в пресс-службе представительства ДНР в СЦКК.
Mil.gov.ua
Солдаты ВСУ
Украинские военные атаковали населенные пункты Ленинское и Саханку, по которым были выпущены 25 единиц боевых припасов.
В ходе обстрелов ВСУ применили минометы калибра 82 мм, гранатометы АГС, РПГ/СПГ.
На данный момент информация о жертвах среди мирных граждан и разрушениях отсутствует.
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Как сообщало ИА REGNUM, в предыдущие сутки вооруженные силы Украины три раза нарушили режим прекращения огня в Донецкой Народной Республике.