Сан-Хосе, США, , 09:16 — REGNUM Хоккейный клуб «Сент-Луис Блюз» переиграл в серии послематчевых буллитов команду «Сан-Хосе Шаркс» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 20 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Игра состоялась на льду арены «Эс-Эй-Пи-центр» в Сан-Хосе и закончилась победой гостей в серии буллитов со счетом 1:2.

Основное время матча закончилось с ничейным счетом 1:1. На гол форварда «Шаркс» Райана Донато (36-я минута) «блюзмены» ответили шайбой нападающего Тайлера Бозака (47-я, в большинстве).

Овертайм не смог выявить победителя, а в серии послематчевых буллитов удачливее оказались хозяева, победный бросок на счеты российского форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко.

Российский защитник «Сан-Хосе» Николай Кныжов не отметился в игре результативными действиями.

Отметим, этой победой «Сент-Луис» прервал свою серию из пяти поражений подряд и в следующем матче 21 марта снова сыграет с «Сан-Хосе», для которого это третье подряд поражение.