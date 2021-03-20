Москва, , 06:32 — REGNUM Миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Донбассе почти не влияет на урегулирование ситуации, сообщил 19 марта постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, представители мониторинговой миссии фиксируют число обстрелов с обеих сторон, и, по сути, этим ограничиваются.

«Слабенький, слабенький содействующий фактор», — сказал дипломат.

При таком подходе, отметил Лукашевич, ОБСЕ не сможет остановить кровопролитие в Донбассе и повлиять на позицию Украины, которая заблокировала весь политический процесс и продолжает наращивать военную группировку у линии соприкосновения.

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