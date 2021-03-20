Тегеран, , 08:40 — REGNUM 19 марта начальник штаба президента Ирана Махмуд Ваези заявил, что на фронте санкционной войны сегодня Иран близок к окончательной победе. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

«На фронте COVID-19, с быстрыми шагами Ирана к производству отечественных вакцин и закупке иностранных вакцин, иранцы наблюдают светлые дни впереди», — подчеркнул Ваези.

Он также отметил: «Все это было достигнуто благодаря упорству, проницательности и высокому пониманию иранцев. В прошлом году иранский народ смог противостоять американской политике максимального давления и пандемии COVID-19 в неравной борьбе».

«Хотя нация понесла потери, ее не удалось победить», — заявил Ваези. По его словам, противники ввели против Ирана самые жесткие санкции в истории современного мира, при этом иранцы не опустились на колени, хотя и понесли потери.