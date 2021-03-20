Подгорица, , 05:57 — REGNUM Патриарх сербской православной церкви Порфирий в интервью черногорскому телеканалу 19 марта заявил, что церковь не имела политических целей и намерений вмешиваться в политические процессы в Черногории, независимо от того, что они обернулись определёнными последствиями для тогдашнего правительства и нынешнего президента Черногории Мило Джукановича.

«В тот момент, когда дело дошло до красной линии, и когда государство приняло законы, требующие отнять все то, что церковь наживала на протяжении веков, у церкви не было другого решения, кроме как предпринять меры против такого решения», — отметил Порфирий.

По его словам, политические проблемы и противоречия, которые существовали там, на самом деле были полностью устранены и превратились в один молитвенный ход, который в конечном итоге привел к принятию закона, который полностью признает церковную собственность.