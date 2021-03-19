Токио, , 23:53 — REGNUM Военно-морским силам Японии передан новейший эсминец противоракетной обороны «Хагуро», сообщает 19 марта агентство Кyodo.

Торжественная церемония передачи корабля военным прошла 18 марта на верфи в Иокогаме.

Это второй и последний корабль в серии эсминцев проекта 27DDG.

Эсминец ПРО «Хагуро» несет на борту противоракеты SM-3 Block IIA, способные перехватывать баллистические цели. Так же как и первый корабль серии, эсминец «Мая», оснащен обновленной американской боевой информационной управляющей системой Aegis и интегрирован в региональную систему ПРО США.

По утверждению японских военных, это существенно повышает возможности Японии по перехвату китайских крылатых ракет и баллистических ракет Северной Кореи.

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