Белград, , 23:38 — REGNUM Министр юстиции Сербии Майя Попович, министр юстиции, прав человека и меньшинств Владимир Лепосавич и председатель комиссии по предотвращению коррупции в Северной Македонии Бильяна Ивановская 19 марта подписали в Белграде международное соглашение об обмене данными о собственности государственных чиновников, которое было подготовлено в рамках региональной антикоррупционной инициативы. Об этом сообщает сербское новостное агентство «Политика».

Это означает, что после ратификации этого соглашения в государствах-подписантах компетентные органы одного государства по запросу другого государства будут предоставлять данные о возможном наличии имущества или бизнеса государственных чиновников в этой стране, которые подозреваются в совершении какого-либо уголовного преступления или любого рода коррупции.

На практике, например, сербское агентство по предотвращению коррупции, которое проверяет данные государственного чиновника, сможет напрямую запросить у коллег в Черногории данные о его имуществе — владеет ли он каким-либо бизнесом, недвижимостью в Черногории, и затем соответствующее агентство в Черногории предоставит эту информацию агентству в Сербии.

Это первое в своем роде соглашение в мире.