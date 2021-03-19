Дамаск, , 22:30 — REGNUM С территории зоны «Идлиб», находящейся под контролем армии Турции, зафиксированы обстрелы, сообщил 19 марта на брифинге заместитель начальника центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии контр-адмирал Александр Карпов.

В частности, в районе Аль-Муаляк в сирийской провинции Ракка, зафиксирован минометный обстрел.

«Сегодня в 11 часов 41 минуту в районе населенного пункта Аль-Муаляк зафиксирован минометный обстрел с территории, находящейся под контролем вооруженных сил Турции», — рассказал Карпов.

Кроме того, протурецкие боевики стрельбой из пулемета остановили колонну мирных жителей, следующих в поселок Сейду в провинции Ракка.

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