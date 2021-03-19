Вашингтон, , 22:17 — REGNUM Президент США Джо Байден сказал, что «гордится» госсекретарем США Энтони Блинкеном, через день после того, как дипломат проявил жесткость в отношении китайских коллег во время напряженных переговоров. Об этом 19 марта сообщает Associated Press.

«Я очень горжусь госсекретарем США», — ответил Байден, когда журналисты спросили его мнение по поводу напряженной ситуации во время первых дней дискуссии между представителями США и КНР в американском штате Аляска.

Напомним, что США и КНР обменялись резкими замечаниями во время первой серии дискуссии.

Администрация Пекина осудила США за то, что они провоцируют другие страны к «нападкам на Китай». В свою очередь, США сослались на то, что «Китай играет на публику», пребывая на переговорах.

Как сообщало ИА REGNUM, на встречу, первый раунд который начался на повышенных тонах, прибыли госсекретарь США Энтони Блинкен и советник по вопросам национальной безопасности США Джейк Салливан. С китайской стороны явились министр иностранных дел Ван И и один из наиболее высокопоставленных чиновников МИДа Ян Цзечи.