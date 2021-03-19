19 марта 2021 | Время чтения 1 мин

В Евросоюзе на официальном уровне объявили о начале третьей волны коронавируса.

Артур Савин, , 22:51 — REGNUM Заявление официального представителя Еврокомиссии Даны Спинант о том, что в странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса, вызвало реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили свои соображения 19 марта в социальной сети «ВКонтакте».

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Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

»Еще вторая не закончилась», — считает Алексей К.

Некоторые комментаторы уверены, что говорить о третьей волне ещё слишком рано, ведь не везде ещё закончилась вторая.

«Интересно, Россия пойдёт вслед за Европой?» — задаётся вопросом Egor K.

Часть людей взволновало, последует ли Россия вслед за всеми новыми ограничениями в Европе. Люди указывают на то, что Российская Федерация всё время шла вместе с ЕС в вопросе борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции, но теперь существует фактор вакцины «Спутник V».

«Удачи! В России мы ходим почти без масок, и, главное, абсолютно всё работает», — пишет Сергей Я.

Нашлись и те, кто выразил слова благодарности руководству России за разработку и применение вакцины против коронавируса.

«Спасибо нашему дорогому президенту за прививку от «Covid-19». Мы снова показали, что мы лучшие в мире», — написал Борис К.

Напомним, 19 марта официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант сообщила на брифинге, что в странах Евросоюза наступила третья волна пандемии коронавируса.