Вашингтон, , 21:52 — REGNUM Президент США Джо Байден споткнулся на трапе самолета из-за сильного ветра. Об этом 19 марта сообщила представитель пресс-службы Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Вы же понимаете, что сегодня очень сильный ветер, очень. Я сама чуть не упала на ступенях», — сообщила Жан-Пьер и добавила, что Байден «прекрасно себя чувствует».

После этого руководитель пресс-службы Белого дома Кэйт Бедингфильд написала в Twitter, что президенту не понадобится медицинская помощь, так как он «только оступился на лестнице».

Напомним, что президент США Джо Байден чуть не упал с трапа, понимаясь на борт Air Force One, на котором он вылетал в Атланту. Об этом 19 марта сообщает The Guardian.

Как сообщало ИА REGNUM, начав уверенной походкой подниматься по трапу, президент трижды споткнулся. В третий раз Байден даже упал на колени. После этого он взялся двумя руками за перила и все-таки поднялся на борт самолета.