Нижний Новгород, , 19:11 — REGNUM В 2020 году убытки муниципального предприятия «Нижегородэлектротранс» составили 70 млн рублей. Об этом заявил и. о. директора компании-пассажироперевозчика Андрей Шекунов на заседании профильной комиссии городской думы Нижнего Новгорода, передает «Нижний сейчас».

По его словам, столь большие финансовые потери случились из-за того, что в марте минувшего года доходы предприятия от перевозки пассажиров снизились на 15%, в апреле — на 76%, в мае — на 68%, в июне — на 49%, а во второй половине года — на 30%.

Шекунов отметил, что в итоге на проезде жителей и гостей города удалось заработать только 869 млн рублей.

Говоря о прогнозах на 2021 год, глава «Нижегородэлектротранса» пояснил, что доходы запланированы на уровне 1 млрд 426 млн рублей, а расходы — увеличатся до 1 млрд 653 млрд рублей.

В итоге убытки муниципального предприятия могут вырасти более чем в 3,2 раза и достигнуть 226,6 млн рублей.