Нижний Новгород, , 17:49 — REGNUM Жители автозаводского района Нижнего Новгорода жалуются на воров, специализирующихся на кражах «умных» домофонов, оборудованных камерами наблюдения и системой контроля через мобильные телефоны, пишет «Нижний Новгород онлайн».

Так, в одном из домов злоумышленники дважды за два дня похитили такие домофоны с двери одного из домов, предварительно заклеив камеру, чтобы их было сложнее опознать.

В итоге жильцы остались со старым домофоном, который преступники поставили взамен современного.

По словам потерпевших, они вызывали полицейских, которые смогли задержать «домофонных воров» по горячим следам.