Сана, 19 марта 2021, 16:54 — REGNUM Объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco атакованы силовиками движения «Ансар Аллах» (йеменские хуситы), передаёт 19 марта Almasirah.
Об этом сообщили сами хуситы: генерал Яхья Сариа рассказал, что нефтяные объекты на территории Саудовской Аравии были успешно атакованы с шести беспилотников.
Он предупредил Саудовскую Аравию, возглавляющую так называемую антитеррористическую коалицию в Йемене, что удары по её объектам будут продолжены хуситами, пока коалиция не снимет блокаду с Йемена и пока саудиты не прекратят агрессию против «Ансар Аллах».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, три дня назад коалиция разбомбила военные объекты на севере Йемена.
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