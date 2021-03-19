Химки, Московская область, , 16:36 — REGNUM По 1 млн рублей получат семьи погибших при взрыве дома в Химках, сообщила 19 марта министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

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По её словам, компенсацию получат и граждане, пострадавшие во время происшествия. По 500 тыс. рублей выплатят тем, кто получил тяжкий вред здоровью, по 300 тыс. рублей — средний, по 100 тыс. рублей — лёгкий.

Как сообщало ИА REGNUM, в результате взрыва в жилом доме в подмосковных Химках погибли три человека. В Следственном комитете РФ возбудили уголовное дело.