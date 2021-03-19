Санкт-Петербург, 19 марта, 2021, 16:09 — ИА Регнум. Петербургским родителям бессмысленно пытаться опередить друг друга с подачей заявлений о зачислении детей в первые классы. Об этом заявила 19 марта новый глава комитета по образованию Санкт-Петербурга Наталия Путиловская, передает корреспондент ИА REGNUM. Принимать заявления начнут в полночь 1 апреля 2021 года через портал Госуслуг.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Первоклашка

Даты приема заявлений изменились, обращают внимание в Смольном: если раньше был отдельный график для льготников, отдельный — для местных жителей, то теперь с 1 апреля по 30 июня заявления могут подавать все родители из льготных категорий, а также проживающие в районе, где расположена школа. Комитет подчеркивает, что стремиться «нажать на заветную кнопку» или стоять в очередях в МФЦ в полночь 1 апреля не стоит — это не даст никакого преимущества. «То есть в этот период, независимо от времени и даты подачи заявления, все попадут в школу, и будут учтены все льготы родителей, все адреса, места проживания родителей. Надеемся, что никакого беспокойства подача заявлений не вызовет», — сказала Путиловская.

К заявлениям можно прикрепить копии документов, но можно этого и не делать — достаточно самого факта заявления. С 15 мая школы начнут приглашать родителей с оригиналами документов по графику, согласованному с заявителями. Из всей массы поступивших заявлений сначала будут приглашаться льготники (силовики, учителя и другие), проживающие в микрорайоне школы, затем остальные жители ближайших домов в шаговой доступности от школы. За каждым образовательным учреждением закреплен такой список домов. Следующие в очереди — жители района, в котором расположена школа, например, Невского или Центрального. «По принципу более близкого расположения жилых домов и мест проживания. Работники образовательного учреждения будут выбирать сначала ближайшие жилые дома, не вошедшие в микрорайон школы, а затем постепенно расширять круг адресов», — пояснила Наталия Путиловская.

После 30 июня документы обработают и школа издаст приказ о зачислении в первые классы. На это у школы есть время до 5 июля. С 6 июля начнется второй этап приема заявлений на свободные места — тогда придет очередь всех остальных жителей Петербурга, которые живут вне конкретного района, а также жителей Ленобласти и других регионов РФ. Этот этап завершится к 1 сентября. Сформируют и конфликтные комиссии, которые будут решать спорные вопросы по приему детей в первые классы. Они будут работать со второй половины мая — как только кому-то из родителей поступит отказ в зачислении ребенка ‑ и до конца августа.

Добавим, с каждым годом число первоклассников в Петербурге растет. Если в 2020 году их было 62 тыс., то, по прогнозу Смольного, 1 сентября 2021 года их будет уже 64 тыс. человек.