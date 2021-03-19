Москва, , 14:48 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин вызвал президента США Джо Байдена на дуэль, и это видит весь мир, заявил депутат Госдумы Вячеслав Никонов («Единая Россия»).

«Путин реально вызвал Байдена на дуэль, пусть и словесную. Дуэль — это дело чести. Отказ от дуэли — признание своего поражения, личностное бесчестие», — отметил Никонов в ТГ-канале.

Ясно, что Байден принять этот вызов не сможет, потому что его состояние просто не позволяет вести дискуссии, добавил парламентарий.

«Сейчас мяч — на стороне США, это видит весь мир. Но там нет лидера, готового и способного его достойно отбить», — констатировал Никонов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнил, что предложение президента РФ Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену пообещаться в прямом эфире предполагает диалог.

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