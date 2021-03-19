Москва, , 14:48 — REGNUM Долгое время считалось, что высшее образование — это гарантия более высокой зарплаты. Однако сейчас это не так, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

«Высок спрос на качественных специалистов технических специальностей. Менеджер в крутой ресторации может зарабатывать больше сотрудника банка.

Плюс в России много высших учебных заведений, где качество образования очень посредственное, там не учат, а просто выдают дипломы. Отсюда тренд.

Высшее образование — это умение мыслить и общий кругозор знаний, главное — поставить образ мышления. На рынке труда опыт работы по-прежнему более важен, чем диплом.

Но не все измеряется текущими деньгами, так как современный мир — это общество знаний. И кто обладает знаниями, более конкурентен в течение своей жизни, у него более яркая и насыщенная жизнь.

Для того, чтобы быть состоявшейся личностью, разбираться в искусстве, политологии, риторике и биржевых сводках, оно необходимо. Девушка без высшего образования, например, вряд ли сможет найти себе достойного спутника.

Есть и еще один момент. Экономика быстро меняется, одни специальности уходят, появляются другие.

Поэтому, вероятно, в будущем человеку придется несколько раз за жизнь менять специальность, проходить соответствующее обучение. А значит, два или три высших образования будет в порядке вещей.

Полагаю, что высшее образование, конечно, нужно, но не обязательно», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, родители выпускников рассказали, куда будут поступать их дети после школы — в вуз (мнение 43% родителей). Десять лет назад во поступление в вузы детей говорили 80% родителей.

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