Архангельск, , 14:36 — REGNUM Архангельские власти отменят оплачиваемые больничные лицам старше 65 лет с 1 апреля. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: альтернативы вакцинации нет — все новости»

«Отмена больничных для этой категории граждан связана с постановлением Правительства России и касается всех регионов страны. В документе отмечается, что временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше утрачивают силу с 1 апреля», — уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманской области режим самоизоляции для пожилых сняли 2 марта, в Коми его действие, напротив, продлили до конца марта.