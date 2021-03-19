Томск, , 14:10 — REGNUM За прошедшие сутки в Томской области выявлено 48 носителей коронавируса, за весь период пандемии — 31 030. Об этом ИА REGNUM сообщили 19 марта в оперативном штабе региона.

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За сутки в регионе выздоровели 67 пациентов, за всё время — 29 746.

По данным оперштаба, в Томской области скончались ещё четыре пациента с коронавирусом. Все они входили в группу риска по возрасту и хроническим заболеваниям. За всё время жертвами COVID-19 стали 338 томичей.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в регионе было выявлено 47 носителей коронавируса, выздоровели 73 человека.

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