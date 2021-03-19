Джакарта, , 13:56 — REGNUM Филиппинские военные спасли трех индонезийских граждан, которые были похищены вооруженной группой у берегов провинции Тави-Тави, сообщает Antara.

Похищенные граждане Индонезии работали на рыболовных судах малайзийской компании в январе 2020 года.

Ранее четыре гражданина Индонезии были похищены, но один из них был убит вооруженной группой при попытке к бегству 29 сентября 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Камбодже призвали все правительства Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) объединиться и послать сигнал военной хунте Мьянмы с требованием немедленно освободить всех политических заключенных в стране.

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