София, , 13:57 — REGNUM В ходе операции специальных служб в Болгарии задержали двух сотрудников министерства обороны страны, которые подозреваются в шпионаже. Об этом 19 марта сообщает пресс-служба болгарского минобороны.

«Двое военнослужащих задержаны на 72 часа. Проводятся процессуально-следственные действия», — говорится в сообщении пресс-службы.

При этом представитель прокуратуры Сийка Милева заявила на брифинге, что задержанные военных подозреваются в шпионаже в пользу России.

«Речь идет о группе лиц, которые занимались сбором конфиденциальной информации в пользу иностранного государства», — сказала она.

Также Милева добавила, что один из задержанных образование в Москве и «занимался формированием сети осведомителей», при этом его супруга, у которой двойное гражданство, «была посредником в контактах резидента с представителями посольства России».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в столице Болгарии Софии арестовали несколько человек, подозреваемых в шпионаже в пользу России.